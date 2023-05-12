Кубок Черного моря по хоккею перенесли из Стамбула в целях безопасности

Кубок Черного моря был перенесен из Стамбула в Минск, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Турнир пройдет с 27 по 30 мая.

Причиной переноса стала забота о безопасности участников.

Турнир с 2014 года проходил в Сочи, а в 2023 году должен был впервые пройти в Турции.

При этом турнир сменит название и будет называться «Кубок Будущего».

В белорусской столице сыграют четыре команды: Россия U20 будет представлена двумя составами (красные и белые), две команды заявят и хозяева. Также в рамках Кубка Будущего пройдет турнир по хоккею в формате «3х3».