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Пьетранджело получил один матч дисквалификации за грубый удар соперника клюшкой (видео)

Алекс пропустит пятый матч серии между «Вегасом» и «Эдмонтоном».
12 мая 2023 11:24
автор: Александр Кожевников

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело был дисквалифицирован на один матч за грубый удар по рукам нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Инцидент произошел в концовке четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ. Игрок «Вегаса» ударил клюшкой по рукам Драйзайтля, едва не попав ему по лицу. После этого на льду началась небольшая стычка между Пьетранджело и Коннором Макдэвидом, вступившимся за партнера по команде.

Пятый матч серии состоится в ночь с 12 на 13 мая, начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.

После четырех матчей серии счет равный – 2-2.

Пьетранджело получил один матч дисквалификации за грубый удар соперника клюшкой (видео)
Алекс пропустит пятый матч серии между «Вегасом» и «Эдмонтоном».
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