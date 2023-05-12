Пьетранджело получил один матч дисквалификации за грубый удар соперника клюшкой (видео)

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело был дисквалифицирован на один матч за грубый удар по рукам нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Инцидент произошел в концовке четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ. Игрок «Вегаса» ударил клюшкой по рукам Драйзайтля, едва не попав ему по лицу. После этого на льду началась небольшая стычка между Пьетранджело и Коннором Макдэвидом, вступившимся за партнера по команде.

Пятый матч серии состоится в ночь с 12 на 13 мая, начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.

После четырех матчей серии счет равный – 2-2.