«Лада» продлила контракты с двумя хоккеистами.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, двустороннее соглашении заключено на два сезона с форвардом Степаном Стешенко. В 21 матче регулярного чемпионата ВХЛ он забросил одну шайбу.

Кроме того, «Лада» заключил односторонний контракт на один сезон с защитником Павлом Медведевым. В 46 матчах регулярного чемпионата на его счету 23 (3+20) очка. В семи матчах Кубка Петрова он не отметился результативными действиями.

«Лада» вернулась в КХЛ после четырех лет выступлений в Высшей хоккейной лиге.