Финляндия и США объявили составы на матч чемпионата мира по хоккею

Стали известны составы национальных команд США и Финляндии на матч открытия чемпионата мира по хоккею, который состоится сегодня, 12 мая, в Тампере (Финляндия).

Сборная Финляндии:

Ларми (Олкинуора);

Маннинен — Хартикайнен — Рантанен, Лехтонен — Охтамаа;

Армиа — Суумела — Каакко, Мятя — Койвисто;

Капанен — Саллинен — Ламмико, Сеппала — Покка;

Оксанен — Бьйорнинен — Антилла, Матинпало — Фриман.

Сборная США:

Десмит (Петерсен);

Так — Гримальди — Бонино, Пербикс — Сэмберг;

Гарланд — Эйссимонт — Тиннан, Перунович — Тран;

Мазур — Фаррелл — О'Коннор, Хатсон — Маки;

Коронато — Бьйорк — Готье, Уокер — Аттард.

Напомним, встреча начнется в 16:20 по московскому времени. Сборные Финляндии и США выступают в группе А. Помимо этих команд, в восьмерку участников группы А входят сборные Швеции, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии.

Турнир пройдет в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.

Сборная России в турнире участия не принимает – наряду с белорусской национальной командой, россияне отстранены от участия в международных турнирах.