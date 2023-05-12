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Автором первой шайбы ЧМ-2023 стал игрок сборной Словакии

Турнир стартовал в пятницу, 12 мая.
12 мая 2023 16:59
автор: Александр Поволоцкий

На «Арене-Рига» проходит матч первого дня чемпионата мира по хоккею среди сборных Словакии и Чехии.

Счет в игре группы B был открыт на 5-й минуте. Автором первой шайбы турнира стал форвард сборной Словакии Мартин Хромьяк. Он отличился с передач Самуэля Княжко и Петера Цегларика.

Счет после первого периода равный - 2:2.

Добавим, что параллельно в Тампере проходит матч группы А. Финляндия играет со сборной США и ведет в счете - 1:0.

Команды из России и Белоруссии пропускают чемпионат мира по решению ИИХФ.

источник: «Советский спорт»
Автором первой шайбы ЧМ-2023 стал игрок сборной Словакии
Турнир стартовал в пятницу, 12 мая.
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