Сборная «Россия 25» объявила состав на матч с Беларусью

Тренерский штаб сборной «Россия 25» назвал стартовый состав на очередной товарищеский матч с командой Беларуси.

Встреча в Туле начнется в 19:00 по московскому времени.

Вратари: Серебряков (Николаев);

Полевые игроки: Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;

Камалов — Пашнин, Лихачёв — Зинченко — Мичков;

Карпухин — Чивилёв, Джиошвили — Воробьёв, Гребенщиков.

Петров, Рыбаков.

Напомним, что «Россия 25» одержала две победы над соперниками со счётом 4:0 и 6:2, а в третьем поединке на турнире в Казахстане команда Беларуси выиграла 7:4. Четвертый матч остался за подопечными Романа Ротенберга — 5:1.