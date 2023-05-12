Сборная «Россия 25» объявила состав на матч с Беларусью

Тренерский штаб сборной «Россия 25» назвал стартовый состав на очередной товарищеский матч с командой Беларуси.
Встреча в Туле начнется в 19:00 по московскому времени.
Вратари: Серебряков (Николаев);
Полевые игроки: Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;
Камалов — Пашнин, Лихачёв — Зинченко — Мичков;
Карпухин — Чивилёв, Джиошвили — Воробьёв, Гребенщиков.
Петров, Рыбаков.
Напомним, что «Россия 25» одержала две победы над соперниками со счётом 4:0 и 6:2, а в третьем поединке на турнире в Казахстане команда Беларуси выиграла 7:4. Четвертый матч остался за подопечными Романа Ротенберга — 5:1.
источник: Федерация хоккея России (ФХР)