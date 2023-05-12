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Сборная «Россия 25» объявила состав на матч с Беларусью

Игра пройдет в Туле.
12 мая 2023 18:21
автор: Александр Поволоцкий

Тренерский штаб сборной «Россия 25» назвал стартовый состав на очередной товарищеский матч с командой Беларуси.

Встреча в Туле начнется в 19:00 по московскому времени.

Вратари: Серебряков (Николаев);

Полевые игроки: Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;

Камалов — Пашнин, Лихачёв — Зинченко — Мичков;

Карпухин — Чивилёв, Джиошвили — Воробьёв, Гребенщиков.

Петров, Рыбаков.

Напомним, что «Россия 25» одержала две победы над соперниками со счётом 4:0 и 6:2, а в третьем поединке на турнире в Казахстане команда Беларуси выиграла 7:4. Четвертый матч остался за подопечными Романа Ротенберга — 5:1.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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