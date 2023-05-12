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Сборная США обыграла Финляндию на старте чемпионата мира-2023

Встреча прошла в Тампере.
Сборная США обыграла Финляндию на старте чемпионата мира-2023
12 мая 2023 18:46
автор: Степан Шереметьев
автор фото: IIHF

Сборная США оказалась сильнее национальной команды Финляндии в стартовом матче на чемпионате мира-2023. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу североамериканцев.

В составе победителей отличились Каттер Готье (34-я минута), Дрю О'Коннор (50) и Алекс Так (53, 60). Европейцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Теему Хартикайнена (18).

В следующем матче США сыграет с Венгрией (14 мая), а Финляндии будет противостоять Германия (13 мая).

Чемпионат мира-2023

Группа А

Финляндия – США – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы

1:0 – Хартикайнен (Саллинен, Маннинен), 17:07

1:1 – Готье (Мазур, Сэмберг), 33:48

1:2 – О'Коннор (Сэмберг, Гарланд), 49:49

1:3 – Так (Грималди, О'Коннор), 52:58

1:4 – Так (пустые ворота), 59:12.

источник: «Советский спорт»
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