Сборная «Россия 25» в Туле одержала волевую победу над Беларусью

Сборная «Россия 25» в товарищеском матче на своем льду обыграла команду Беларуси.

Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Захар Бардаков, а также Павел Порядин и Валентин Зыков, реализовавшие большинство, и Иван Зинченко, поразивший пустые ворота.

Гости ответили точным броском Виталия Пинчука, также воспользовавшегося численным преимуществом. Добавим, что белорусы открыли счет.

Следующая игра между соперниками в рамках большого турне российской команды пройдет уже завтра, 13 мая.

Товарищеский матч

«Россия 25» - Беларусь - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

0:1 - Пинчук (Горбунов, Сапего), 8:07 (5х4)

1:1 - Бардаков (Зыков), 11:09

2:1 - Порядин (Никишин, Хайруллин), 31:01 (5х4)

3:1 - Зыков (Бардаков, Воробьев), 36:35 (5х4)

4:1 - Зинченко (Гребенщиков, Камалов), 55:45 (п.в.)

Вратари: Серебряков - Колосов.