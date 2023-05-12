Шайба Линдберга помогла сборной Швеции обыграть Германию на ЧМ

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швеции обыграла команду Германии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов, в составе которых единственную шайбу забросил Оскар Линдберг, реализовавший большинство.

Таким образом, «тре крунур» набрали три очка и вместе со сборной США возглавили турнирную таблицу группы А.

Немцы делят последнюю строчку с одними из хозяев турнира - финнами.

Напомним, первенство стартовало 12 мая и продлится до 28 числа. Соревнования проходят в финском Тампере и Риге.