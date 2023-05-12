Сборная Канады разгромила Латвию в первом матче ЧМХ-2023

Сборная Канады нанесла поражение команде Латвии в 1-м туре группового этапа ЧМХ-2023. Встреча завершилась со счетом 6:0.

В составе победителей по шайбе забросили Лоусон Круз (1-я минута), Скотт Лотон (5-я), Маккенези Уигар (29-я), а также Сэмми Бле (36-я), Джо Велено (54-я) и Джек Макбэйн (56-я).

В следующем туре «кленовые листья» сыграют против Словении. Встреча состоится 14 мая, а латвийцы днем ранее сыграют со Словакией.

Добавим, что сборная России пропускает ЧМХ-2023 из-за дисквалификации, наложенной руководством IIHF.