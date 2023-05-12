Роман Ротенберг оценил победу сборной «Россия 25» над Беларусью

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг дал комментарий после победы над национальной командой Беларуси.

«Соперник создал много сложностей, которые пришлось преодолевать. Мы много разговаривали с ребятами в раздевалке во время игры. Я очень рад, что они так отреагировали, добавили эмоций и желания», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что встреча, проходившая в Туле, завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян, в составе которых отличились Захар Бардаков, а также Павел Порядин и Валентин Зыков, реализовавшие большинство, и Иван Зинченко, поразивший пустые ворота. Гости ответили точным броском Виталия Пинчука, также воспользовавшегося численным преимуществом.

Следующая игра между соперниками в рамках большого турне российской команды пройдет уже завтра, 13 мая.