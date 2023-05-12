Квартальнов назвал причины поражения сборной Беларуси от «России 25»

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат товарищеского матча, в котором его команда потерпела поражение от «России 25».

«Я считаю, что играли мы сегодня неплохо. У нас было множество моментов. Если взять второй период – дважды пропустили в меньшинстве, до этого много моментов не забили. Хотелось бы проявить больше хладнокровия и мастерства на последнем этапе. Но надо отдать должное вратарю соперника. Доволен командой, играли неплохо, но бывает такое», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Кроме того, Квартальнов отметил, что в его команде отсутствовали многие ведущие игроки и не все по уважительным причинам.

Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Захар Бардаков, а также Павел Порядин и Валентин Зыков, реализовавшие большинство, и Иван Зинченко, поразивший пустые ворота.

Гости ответили точным броском Виталия Пинчука, также воспользовавшегося численным преимуществом. Добавим, что белорусы открыли счет.

Следующая игра между соперниками в рамках большого турне российской команды пройдет уже завтра, 13 мая.