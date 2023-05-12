«Хоккей объединяет людей». Третьяк высказался о матче «России 25» с Беларусью

Президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк поделился мнением о проведении матчей «России 25» с Беларусью.

«Задача Федерации хоккея – развивать хоккей по всей нашей стране.Через хоккей можно достучаться до людей, чтобы объединить людей, команду создать», – приводит слова функционера «Вести-Тула».

Напомним, что встреча, проходившая в Туле, завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян, в составе которых отличились Захар Бардаков, а также Павел Порядин и Валентин Зыков, реализовавшие большинство, и Иван Зинченко, поразивший пустые ворота. Гости ответили точным броском Виталия Пинчука, также воспользовавшегося численным преимуществом.

Следующая игра между соперниками в рамках большого турне российской команды пройдет уже завтра, 13 мая.