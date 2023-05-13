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«Вегас» обыграл «Эдмонтон» и повел в серии плей-офф НХЛ

На счету Ивана Барбашева голевая передача.
13 мая 2023 08:21
автор: Артур Гичунцев

5-й матч серии второго раунда плей-офф НХЛ «Вегас» – «Эдмонтон» завершился в пользу хозяев – 4:3.

В составе победителей отличились Джек Айкел, Марк Стоун, Райлли Смит и Николас Хаг. У проигравших дубль оформил Коннор Макдэвид. Еще одну шайбу забросил Зак Хайман.

Российский форвард «рыцарей» Иван Барбашев отдал передачу. Его соотечественник, нападающий «Ойлерз» Клим Костин очков не набрал.

Таким образом, «Голден Найтс» повели в серии – 3-2. Следующий матч команды проведут 15 мая. Он стартует в 3.00 мск.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Пятый матч

«Вегас» – «Эдмонтон» – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Голы:

0:1 – 3 Макдэвид (Хайман, Нюджент-Хопкинс)

1:1 – 3 Айкел (Маршессо, Мартинес)

1:2 – 9 Хайман (Бушар, Нюджент-Хопкинс)

2:2 – 34 Стоун (Маршессо, Айкел)

3:2 – 34 Смит (Карлссон, Барбашев)

4:2 – 35 Хаг (Маршессо, Айкел)

4:3 – 42 Макдэвид (Бушар)

Счет в серии: 3-2

источник: «Советский спорт»
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