«Флорида» вышла в полуфинал Кубка Стэнли впервые с 1996 года

«Флорида Пантерз» вышла в финал Восточной конференции (полуфинал Кубка Стэнли) впервые с 1996 года.

Предыдущий поход за трофеем 27 лет назад завершился поражением в финальной серии от «Колорадо Эвеланш» со счетом 0-4.

Напомним, в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Флорида» на выезде обыграла «Торонто Мэйпл Лифз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Аарон Экблад, реализовавший большинство, Картер Верхеге и Ник Казинс.

Хозяева ответили точными бросками Моргана Райли и Уильяма Нюландера.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 50 бросков по своим воротам.

Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Флориды», которая вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».