Сергей Бобровский установил уникальное достижение в истории «Флориды»

В 5-м матче серии плей-офф НХЛ против «Торонто» вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оформил 52 сэйва.

Таким образом, российский хоккеист стал вторым голкипером в истории «пантер», которому удалось отразить более 50 бросков в Кубке Стэнли.

Напомним, рекордсменом по этому показателю является американец Джон Ванбисбрук, который в 1996 году сделал 55 сэйвов в матче против «Колорадо».

Добавим, что матч «Флориды» и «Торонто» завершился в пользу «пантер» (3:2). Таким образом, команда Бобровского выиграла серию (4-1) и сыграет в финале Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз».