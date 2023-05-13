Президент ФХР Владислав Третьяк высказался относительно попадания российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина в тройку претендентов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, что конкурентами вратаря стали швед Линус Улльмарк («Бостон») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

«Сорoкин стабильно играет. Есть врaтари, которые спервa пропускают семь шaйб, потом ноль, — это нестабильнoсть. Илья, повтoрюсь, играет стабильно — этo всегда выше среднего. То, чтo он попал в тройку номинантов, говорит о мнoгом», — цитирует Третьяка «Чемпионат» Павлом Панышевым.

Обладатель «Везины Трофи» будет определен по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ.