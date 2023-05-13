Третьяк объяснил причины успешной игры Бобровского в плей-офф НХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал успешную игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, который помог своей команде выйти в финал Восточной конференции.

«Он в свой час показал, что является настоящим мастером игры в плей-офф. Сергей показал себя в самой красе, видимо, у него накопился соревновательный импульс, спортивная злость. Сергей показывает хороший хоккей, но много дифирамб петь не будем, у него еще все впереди», - приводит слова Третьяка «Чемпионат».

В пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Флорида» на выезде обыграла «Торонто Мэйпл Лифз» и досрочно вышла в финал.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Аарон Экблад, реализовавший большинство, Картер Верхеге и Ник Казинс. Хозяева ответили точными бросками Моргана Райли и Уильяма Нюландера.

Бобровский отразил 50 бросков по своим воротам.

Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Флориды», которая вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».