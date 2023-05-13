Макдэвид побил рекорд Овечкина по голам за сезон в НХЛ в XXI веке

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в 5-м матче серии плей-офф НХЛ против «Вегаса» (3:4).

Таким образом, канадец побил рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству голов за сезон с учетом Кубка Стэнли: у лидера «Ойлерз» 71 шайба (64 – в «регулярке» и 7 – в плей-офф). У Овечкина же 69 голов (65 – в играх регулярного чемпионата и 4 – в Кубке Стэнли).

Добавим, что речь идет о XXI веке. Абсолютным рекордсменом за всю историю лиги является Уэйн Гретцки, забросивший 100 шайб.