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Макдэвид побил рекорд Овечкина по голам за сезон в НХЛ в XXI веке

Лидером по этому показателю остается Уэйн Гретцки.
13 мая 2023 12:44
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в 5-м матче серии плей-офф НХЛ против «Вегаса» (3:4).

Таким образом, канадец побил рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству голов за сезон с учетом Кубка Стэнли: у лидера «Ойлерз» 71 шайба (64 – в «регулярке» и 7 – в плей-офф). У Овечкина же 69 голов (65 – в играх регулярного чемпионата и 4 – в Кубке Стэнли).

Добавим, что речь идет о XXI веке. Абсолютным рекордсменом за всю историю лиги является Уэйн Гретцки, забросивший 100 шайб.

источник: «Советский спорт»
Макдэвид побил рекорд Овечкина по голам за сезон в НХЛ в XXI веке
Лидером по этому показателю остается Уэйн Гретцки.
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