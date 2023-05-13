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«В чем его сила?»: Третьяк сравнил Федорова с Билялетдиновым

ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина подряд.
13 мая 2023 13:34
автор: Александр Шульгин

Президент ФХР Владислав Третьяк сравнил главного тренера ЦСКА Сергея Федорова с наставником казанского «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.

«Надо отдать должное Федорову, что он смог создать коллектив. Вот Билялетдинов - в чем его сила? Помните, какое место «Ак Барс» без него занимал? Билялетдинов объединил лидеров, создал команду. Вот и Фёдоров смог создать. Безобразная игра с «Ак Барсом» была в Москве, просто безобразная, на мой взгляд. Федоров нашел слова, обсудил с помощниками ситуацию. Тренерский штаб смог настроить команду на решающий седьмой матч в Казани», - приводит слова трехкратного олимпийского чемпиона «Чемпионат».

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина армейцы вырвали победу в седьмом матче и выиграли серию со счетом 4-3.

Завоеванный трофей стал для команды и Федорова вторым подряд, однако минувший сезон был первым, который специалист отработал во главе коллектива полностью.

Билялетдинов принял «Ак Барс» по ходу регулярного чемпионата, сменив на этом посту Олега Знарка.

источник: Чемпионат.com
«В чем его сила?»: Третьяк сравнил Федорова с Билялетдиновым
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