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Швейцария разгромила Словению на ЧМ-2023, Мальгин оформил дубль

Турнир проходит в Латвии и Финляндии.
13 мая 2023 14:29
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Встреча группы B завершилась со счетом 7:0 (1:0, 4:0, 1:0) в пользу подопечных Патрика Фишера.

В составе победителей дубль оформил Денис Мальгин (13-я и 42-я минуты). Заброшенными шайбами также отметились Янис Мозер (14-я), Нино Нидерайтер (33-я), Кэлвин Тюркауф (44-я), Марко Миранда (51-я) и Кристоф Берчи (58-я).

Для швейцарцев и словенцев этот матч стал первым на турнире. Следующую игру команда Фишера проведёт 14 мая с Норвегией. Словенская сборная встретится в этот же день с командой Канады.

источник: «Советский спорт»
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