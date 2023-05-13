Сборная Франции в овертайме победила команду Австрии на чемпионате мира-2023

Хоккеисты сборной Франции победили команду Австрии в своем стартовом матче группы А на чемпионате мира, проходящем в Финляндии и Латвии. Встреча в Тампере завершилась со счетом 2:1.

В основное время у французов отличился Тим Бозон (20-я минута), а Томас Раффль сравнял счет на 47-й минуте. Победу французской команде в овертайме принес точный бросок Флорьяна Шакиашвили (61-я минута).

В следующем матче 14 мая французские хоккеисты встретятся с датчанами, а сборная Австрии сыграет с командой Швеции.

Чемпионат мира проходит с 12 по 28 мая. Он должен был проводиться в Санкт-Петербурге, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение турнира.

Сборные России и Белоруссии второй год отстранены от участия из-за санкций IIHF.