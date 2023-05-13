«Авангард» подписал контракт с форвардом сборной Беларуси

Омский «Авангард» подписал контракт с нападающий сборной Беларуси Игорем Мартыновым. Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.

Последние четыре сезона Мартынов выступал в составе минского «Динамо». В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Мартынов принял участие в 57 встречах, набрав 13 (5+8) очков при показателе полезности «-5».

В плей-офф Кубка Гагарина Мартынов набрал 2 (1+1) очка в четырех матчах.

Мартынов на протяжении всей карьеры в КХЛ выступал в составе минчан. Всего на его счету 153 матча в лиге, в которых он набрал 28 (15+13) очков.