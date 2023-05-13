«Адмирал» ведет переговоры с трехкратным чемпионом КХЛ Максимом Чудиновым

Дальневосточный «Адмирал» ведет переговоры с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Максимом Чудиновым. Об этом сообщил агент спортсмена Александр Черных.

«Да, мы действительно ведём переговоры с «Адмиралом» по поводу Максима, но также есть другие заинтересованные в нём клубы», - приводит слова Черных Telegram-канал хоккейного агентства Winners.

Чудинов является трехкратным обладателем Кубка Гагарина – дважды в составе СКА и один раз в составе «Авангарда». В послужном списке хоккеиста в КХЛ есть такие команды, как «Северсталь», «Ак Барс» и «Спартак».

В составе московского «Спартака» Чудинов выступал с ноября 2022 года после того, как от услуг игрока отказался казанский «Ак Барс».

В составе столичного клуба в минувшем сезоне КХЛ Чудинов провел 33 матча, набрав 5 (3+2) очков.