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Сборная Дании с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею, обыграв Венгрию

Встреча завершилась со счетом 3:1.
13 мая 2023 18:37
автор: Александр Кожевников

В Тампере (Финляндия) завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, в котором встречались сборные Венгрии и Дании. Встреча завершилась победой датчан со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Счет в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени – датчан вывел вперед Николай Элерс. В середине второго периода усилиями Элерса, оформившего дубль, датчане удвоили преимущество в счете.

В третьем периоде сборной Венгрии удалось отыграть одну шайбу – автором гола стал Иштван Шофрон. Точку во встрече на 52-й минуте игрового времени поставил Мортен Поульсен.

В следующем туре групповой стадии чемпионата мира датчане сыграют со сборной Франции, а венграм будет противостоять национальная команда США.

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