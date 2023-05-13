Сборная Казахстана в серии буллитов обыграла Норвегию в первом матче чемпионата мира

В Риге (Латвия) завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, в котором встречались сборные Норвегии и Казахстана. Встреча завершилась победой команды Казахстана в серии буллитов со счетом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Счет в матче был открыт на восьмой минуте игрового времени – отличился Микаэль Хага. Всего через 78 секунд в ворота Андрея шутова влетела вторая шайба – преимущество норвежцев в счете удвоил Оле Юлиан Хольм. Еще до перерыва сборной Казахстана удалось сократить отставание в счете усилиями Максима Мухаметова.

В начале второго периода Хага оформил дубль, вновь удвоив преимущество норвежцев, однако еще до завершения второго периода Валерий Орехов отыграл одну шайбу.

В третьем периоде Никите Михайлису удалось сравнять счет, переведя встречу в овертайм.

В дополнительной пятиминутке командам не удалось выявить победителя, встреча перешла в серию буллитов. В ней сильнее оказалась сборная Казахстана, победу подопечным Галыма Мамбеталиева принес бросок Романа Старченко.

В следующем туре групповой стадии чемпионата мира норвежцы сыграют со сборной Швейцарии, а команде Казахстана будет противостоять национальная сборная Чехии.