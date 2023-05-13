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Сборная «Россия 25» в овертайме обыграла Беларусь

Победу подопечным Ротенберга принес точный бросок Василия Глотова.
Сборная «Россия 25» в овертайме обыграла Беларусь
13 мая 2023 21:34
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФХР

В Туле завершился очередной матч Большого тура, в котором сборная «Россия 25» встречалась с национальной командой Беларуси.

Встреча завершилась победой сборной «Россия 25» в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

Счет в матче был открыт в первом периоде – на 16-й минуте игрового времени отличился Сергей Кузнецов, выведя белорусскую сборную вперед. Подопечным Романа Ротенберга удалось отыграться в третьей двадцатиминутке – заброшенной шайбой отметился Максим Федотов, которому ассистировал Марат Хайруллин.

Встреча перешла в овертайм, где победу сборной «Россия 25» точным броском принес Василий Глотов.

Для сборной России это уже пятая победа в рамках Большого тура сборной – серии матчей с национальной командой Беларуси, которая проходит в различных городах России.

Товарищеский матч

«Россия 25» - Беларусь - 2:1 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 - Кузнецов (Алистров, Горбунов), 15:18

1:1 - Федотов (Хайруллин), 43:34 (5х4)

2:1 – Глотов, 61:19.

Вратари: Николаев - Шостак.

источник: «Советский спорт»
Сборная «Россия 25» в овертайме обыграла Беларусь
Сборная «Россия 25» в овертайме обыграла Беларусь
Победу подопечным Ротенберга принес точный бросок Василия Глотова.
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