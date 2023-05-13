Сборная Финляндии обыграла Германию на чемпионате мира по хоккею

В Тампере (Финляндия) завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года, в котором сборная Финляндии встречалась с национальной командой Германии. Встреча завершилась победой финнов со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).

Счет в матче был открыт в середине первого периода – отличился Йоэль Армиа, выведя финнов вперед. Германии удалось сравнять счет еще до завершения первой двадцатиминутки – отличился Марцель Небельс.

В середине второго периода немцы вышли вперед усилиями Кая Висмана, однако всего через полторы минуты уже финны сравняли счет благодаря голу Сакари Маннинена. Еще через две минуты Маннинен оформил дубль. В концовке второго игрового отрезка немцам вновь удалось восстановить равновесие – отличился Джон-Джейсон Петерка.

Решающий гол в матче был забит на 53-й минуте игрового времени – его автором стал финский защитник Микко Лехтонен.

Сборная Финляндии одержала первую победу на домашнем чемпионате мира – в первом туре финны уступили сборной США (1:4). Сборная Германии проиграла уже второй матч на первенстве планеты – ранее немцев огорчили шведы (1:0).

Чемпионат мира

Германия - Финляндия - 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Голы:

0:1 - Армиа (Какко, Мяяття), 09:30

1:1 - Небельс (Фишбух, Кастнер), 17:45

2:1 – Висман (Кастнер, Небельс), 32:26

2:2 – Маннинен (Капанен, Ковисто), 34:09

2:3 – Маннинен (Рантанен, Лехтонен), 35:56 (5х4)

3:3 – Петерка (Кагун, Тиффельс) – 39:41 (5х4)

3:4 – Лехтонен (Рантанен, Хартикайнен) – 52:45.

Вратари: Штральмайер - Олкинуоро.