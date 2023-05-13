Сборная Словакии одержала победу над Латвией на чемпионате мира по хоккею

В Риге (Латвия) завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года, в котором сборная Латвии встречалась с национальной командой Словакии. Встреча завершилась победой словацкой сборной со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Счет в матче был открыт уже через 44 секунды после стартового свистка - отличился Матуш Сукель, выведя словаков вперед.

На 37-й минуте матча латвийской команде удалось сравнять счет усилиями Родриго Аболса.

Решающим в матче стал третий период - на 51-й минуте игрового времени отличился нападающий сборной Словакии Марек Гривик. Этот гол стал победным для сборной Словакии и последним в матче.

Подопечные Крэйга Рэмзи одержали первую победу на турнире - ранее словаки уступили сборной Чехии (2:3). Сборная Латвии потерпела второе поражение на мировом первенстве - ранее латвийская команда проиграла сборной Канады (0:6).

Чемпионат мира

Словакия - Латвия - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 - Сукель (Цегларик), 00:44

1:1 - Аболс, 36:51

2:1 – Гривик (Кох, Паник), 50:04

Вратари: Шкорванек - Шилов.