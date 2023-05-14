«Сиэтл» победил «Даллас» и сравнял счет в полуфинальной серии Западной конференции

Хоккеисты «Сиэтл Кракен» победили «Даллас Старз» в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ. Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки.

Победу «Сиэтлу» принес дубль Джордана Эберле (17-я и 60-я минуты), а также точные броски Янни Гурда (9), Ээли Толванена (22), Тая Картье (25) и Мэтти Бенирса (49). У гостей отличились Мэйсон Марчмент (10), Джо Павелски (26) и Йоэль Кивиранта (49).

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов не отличился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Счет в серии стал 3-3, и финалист Западной конференции определится в седьмом матче, который состоится 16 мая в Далласе.

В первом раунде плей-офф «Сиэтл» победил действующих обладателей Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш», а «Даллас» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд», в составе которой играет Кирилл Капризов.