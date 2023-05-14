Павелски повторил достижение Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски догнал российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в плей-офф Кубка Стэнли.

Гол в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Сиэттлом» стал для Павелски 72-м в карьере. Столько же и у Овечкина, с которым Павелски делит лидерство по этому показателю среди действующих игроков НХЛ.

Он обошел капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого 71 шайба. В этом сезоне ни «Вашингтон», ни «Питтсбург» не принимают участия в плей-офф.

Возглавляет список Уэйн Гретцки, на счету которого 122 заброшенные шайбы.