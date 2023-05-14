«Дело не в деньгах». Третьяк объяснил, почему ФХР вводила налог на иностранных вратарей

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о введении лимита на иностранных вратарей в российской лиге. В 2007 и 2008 году клубы должны были выплачивать ФХР налог за привлечение в состав иностранных голкиперов.

«В то время было засилье финских, шведских, канадских вратарей. Кто только не ехал в нашу лигу! Запомните, я не против легионеров! Просто у меня вообще не было российских голкиперов, чтобы брать их на чемпионат мира. Ну кого приглашать? Два‑три вратаря на всю страну. А задачу перед нами поставили — взять золото чемпионата мира. И как я это сделаю?

Тогда ФХР приняла такое решение: или платите деньги в федерацию за то, что вы привлекаете иностранного вратаря, или ставьте в состав российского голкипера. У каких клубов не было лишних миллионов, они давали шанс россиянам. И я считаю, это было правильное решение. Многие меня критиковали. Но дело не в деньгах! Мне были нужны вратари.

Как результат, у нас сегодня в НХЛ играют стабильно 10 российских голкиперов. А если считать тех, кто выходит периодически, вообще 12. И в КХЛ появляются хорошие вратари», - приводит слова Владислава Третьяка «Матч ТВ».

Примечательно, что лимит на легионеров вновь оказался на повестке дня в 2022 году. Министерство спорта приняло решение ужесточить лимит – со следующего сезона каждая команда сможет заявлять лишь трех легионеров в составе. В настоящий момент в Континентальной хоккейной лиге каждая команда имеет право заявлять пять легионеров. Новое правило вступит в силу еще до старта нового сезона – с 1 августа 2023 года.