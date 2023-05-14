Владислав Третьяк: Бобровский не только большой мастер, но и порядочный парень

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о российском голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском.

«Самое большое впечатление на меня Сергей произвел в 2016 году, когда сыграл на Кубке мира в Торонто. Как сейчас помню: сижу в ложе и смотрю, как Россия встречается с молодыми звездами Северной Америки. Та молодежь нас просто рвала! Но Бобровский делал такие невероятные сейвы, что мы одержали победу.

Он не только большой мастер, но и настоящий русский и порядочный парень. Вот бывают хоккеисты, которые зазнаются. Смотришь на такого: слушай, тебе совсем мало лет, но ты уже считаешь себя звездой, задрал нос. Но вот Бобровский — спокойный, знает свое место, знает, когда и что сказать.

А самое главное — Сергей никогда не отказывался играть за сборную», - приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Напомним, «Флорида» впервые с 1996 года вышла в финал конференции, одолев «Торонто» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 4-1 в серии.

Бобровский в пятом матче серии стал вторым вратарем в истории «Флориды», отразившим 50 бросков в плей-офф.