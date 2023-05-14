ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Владислав Третьяк: Бобровский не только большой мастер, но и порядочный парень

Третьяк считает, что Бобровский никогда не зазнается
14 мая 2023 10:19
автор: Александр Кожевников

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о российском голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском.

«Самое большое впечатление на меня Сергей произвел в 2016 году, когда сыграл на Кубке мира в Торонто. Как сейчас помню: сижу в ложе и смотрю, как Россия встречается с молодыми звездами Северной Америки. Та молодежь нас просто рвала! Но Бобровский делал такие невероятные сейвы, что мы одержали победу.

Он не только большой мастер, но и настоящий русский и порядочный парень. Вот бывают хоккеисты, которые зазнаются. Смотришь на такого: слушай, тебе совсем мало лет, но ты уже считаешь себя звездой, задрал нос. Но вот Бобровский — спокойный, знает свое место, знает, когда и что сказать.

А самое главное — Сергей никогда не отказывался играть за сборную», - приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Напомним, «Флорида» впервые с 1996 года вышла в финал конференции, одолев «Торонто» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 4-1 в серии.

Бобровский в пятом матче серии стал вторым вратарем в истории «Флориды», отразившим 50 бросков в плей-офф.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Бывший финский хоккеист занял второе место на «Евровидении-2023»
Его исключили из хоккейной команды за слишком низкий рост.
14.05.2023 10:49
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Владислав Третьяк: Бобровский не только большой мастер, но и порядочный парень
Третьяк считает, что Бобровский никогда не зазнается
14.05.2023 10:19
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Дело не в деньгах». Третьяк объяснил, почему ФХР вводила налог на иностранных вратарей
Речь о событиях 15-летней давности.
14.05.2023 09:41
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Павелски повторил достижение Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли
Павелски повторил достижение Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли
Форвард «Далласа» догнал россиянина по количеству заброшенных шайб.
14.05.2023 08:52
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сиэтл» победил «Даллас» и сравнял счет в полуфинальной серии Западной конференции
Команды ждет седьмой, решающий матч.
14.05.2023 08:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Сборная Словакии одержала победу над Латвией на чемпионате мира по хоккею
Встреча завершилась со счетом 2:1.
13.05.2023 22:45
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Финляндии обыграла Германию на чемпионате мира по хоккею
Сборная Финляндии обыграла Германию на чемпионате мира по хоккею
В составе финнов дубль оформил Сакари Маннинен.
13.05.2023 22:33
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная «Россия 25» в овертайме обыграла Беларусь
Сборная «Россия 25» в овертайме обыграла Беларусь
Победу подопечным Ротенберга принес точный бросок Василия Глотова.
13.05.2023 21:34
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Казахстана в серии буллитов обыграла Норвегию в первом матче чемпионата мира
Победу казахстанской команде принес реализованный буллит Романа Старченко.
13.05.2023 18:52
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Дании с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею, обыграв Венгрию
Встреча завершилась со счетом 3:1.
13.05.2023 18:37
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика