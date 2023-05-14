Бывший финский хоккеист занял второе место на «Евровидении-2023»

Певец Кяарийя, также известный под именем Йере Пейхенен, занял второе место на песенном конкурсе «Евровидение-2023». Примечательно, что Пейхенен является бывшим хоккеистом.

Йере с детства занимался хоккеем, выступаю за юниорские и молодежные команды в Финляндии, сообщает Ilta Sanomat. Как рассказал сам исполнитель, его исключили из хоккейной команды за слишком низкий рост – он составляет всего 170 см.

При этом партнером Пейхенена по молодежным командам был нынешний защитник «Даллас Старз» Эса Линделль.

Победу на конкурсе «Евровидение-2023» одержала шведская исполнительница Лорин.