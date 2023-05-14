Третьяк назвал лучшего вратаря КХЛ по итогам завершившегося сезона

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал голкипера ярославского «Локомотива» Даниила Исаева лучшим вратарем по итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Исаев. Мне его техника больше нравится. Да, у него случаются ошибки. Но кто их не делает? Я посмотрел много матчей «Локомотива» и считаю, что Исаев — лучший вратарь. У него есть шикарный «бобровский» стиль игры. Да, он похож на (Сергея) Бобровского, когда играет в нижнем стиле в баттерфляе. Быстрое резкое передвижение в воротах», - цитирует Третьяка «Матч ТВ».

На приз лучшего вратаря КХЛ вместе с Даниилом Исаевым претендуют голкиперы «Адмирала» и «Витязя» - Никита Серебряков и Максим Дорожко. Обладателя награды назовут 18 мая.