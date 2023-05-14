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Шестеркин объяснил, почему не приезжал в Россию в прошлом году

Все дело в рождении первенца.
Шестеркин объяснил, почему не приезжал в Россию в прошлом году
14 мая 2023 11:42
автор: Александр Кожевников
автор фото: New York Rangers

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин объяснил, почему не возвращался в Россию в прошлое межсезонье. По словам спортсмена, все дело в рождении ребенка.

«Ожидалось рождение ребенка — причина только в этом. Вероятно, этим летом все-таки побываю дома.

Отцовство? Я очень счастлив. И спасибо жене, которая делает все, чтобы я сосредоточился на работе. Ночью мне ни разу не пришлось просыпаться», - приводит слова Игоря Шестеркина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Шестеркин принял участие в 58 матчах Национальной хоккейной лиги, отразив в них 91,6 процента бросков.

В розыгрыше Кубка Стэнли «Рейнджерс» уступили в первом раунде плей-офф «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).

источник: «Спорт-Экспресс»
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