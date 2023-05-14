ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шестеркин оценил перспективы Сорокина завоевать «Везина Трофи»

Шестеркин является действующим обладателем награды.
14 мая 2023 11:47
автор: Александр Кожевников

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о перспективах Ильи Сорокина завоевать приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги – «Везина Трофи».

Напомним, в тройку претендентов вошли российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, швед Линус Улльмарк из «Бостон Брюинз» и американец Коннор Хеллебак из «Виннипег Джетс».

«Каждый из них внес особую лепту в сезон, помог своим командам достичь определенного уровня. Все три клуба вышли в плей‑офф НХЛ. Ребята помогали набирать очки в каждой встрече, постоянно оставляли команды в игре.

Сорокин провел очень сильный сезон. Обладателя «Везины» определяют генеральные менеджеры клубов. Надеюсь, они по достоинству оценят то, как Илья помог «Айлендерс» в этом году», - приводит слова Шестеркина «Матч ТВ».

Шестеркин является действующим обладателем награды.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Голкипер Шестеркин признался, что хочет забить гол в НХЛ
Россиянин был близок к этому в матче с «Флоридой».
14.05.2023 12:32
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Адмирал» продлил соглашение с нападающим Чебыкиным
Минувший сезон стал для игрока самым результативным в карьере.
14.05.2023 12:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Шестеркин оценил перспективы Сорокина завоевать «Везина Трофи»
Шестеркин является действующим обладателем награды.
14.05.2023 11:47
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Шестеркин объяснил, почему не приезжал в Россию в прошлом году
Шестеркин объяснил, почему не приезжал в Россию в прошлом году
Все дело в рождении первенца.
14.05.2023 11:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Третьяк назвал лучшего вратаря КХЛ по итогам завершившегося сезона
На приз претендуют Себеряков, Исаев и Дорожко.
14.05.2023 11:13
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Бывший финский хоккеист занял второе место на «Евровидении-2023»
Его исключили из хоккейной команды за слишком низкий рост.
14.05.2023 10:49
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Владислав Третьяк: Бобровский не только большой мастер, но и порядочный парень
Третьяк считает, что Бобровский никогда не зазнается
14.05.2023 10:19
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Дело не в деньгах». Третьяк объяснил, почему ФХР вводила налог на иностранных вратарей
Речь о событиях 15-летней давности.
14.05.2023 09:41
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Павелски повторил достижение Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли
Павелски повторил достижение Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли
Форвард «Далласа» догнал россиянина по количеству заброшенных шайб.
14.05.2023 08:52
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сиэтл» победил «Даллас» и сравнял счет в полуфинальной серии Западной конференции
Команды ждет седьмой, решающий матч.
14.05.2023 08:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика