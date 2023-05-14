Шестеркин оценил перспективы Сорокина завоевать «Везина Трофи»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о перспективах Ильи Сорокина завоевать приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги – «Везина Трофи».

Напомним, в тройку претендентов вошли российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, швед Линус Улльмарк из «Бостон Брюинз» и американец Коннор Хеллебак из «Виннипег Джетс».

«Каждый из них внес особую лепту в сезон, помог своим командам достичь определенного уровня. Все три клуба вышли в плей‑офф НХЛ. Ребята помогали набирать очки в каждой встрече, постоянно оставляли команды в игре.

Сорокин провел очень сильный сезон. Обладателя «Везины» определяют генеральные менеджеры клубов. Надеюсь, они по достоинству оценят то, как Илья помог «Айлендерс» в этом году», - приводит слова Шестеркина «Матч ТВ».

Шестеркин является действующим обладателем награды.