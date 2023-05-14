«Адмирал» продлил соглашение с нападающим Чебыкиным

Нападающий Николай Чебыкин продолжит выступать за хоккейный клуб «Адмирал». Владивостокский клуб продлил соглашение с хоккеистом, сообщается в Telegram-канале «Адмирала».

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Чебыкин перешел в «Адмирал» за несколько дней до старта минувшего чемпионата из «Спартака». Он был обменян на Егора Чезганова.

В прошедшем сезоне Чебыкин провел 63 игры в регулярном чемпионате и 12 игр в плей-офф. На его счету 30 очков (16 голов +14 передач). Завершившийся сезон стал Чебыкина самым результативным в карьере.

Всего в КХЛ на счету 25-летнего нападающего 123 матча и 42 очка (25+17). Показатель полезности форварда составляет +15. Ранее Чебыкин также выступал за московское «Динамо», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор».