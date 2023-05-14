Голкипер Шестеркин признался, что хочет забить гол в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признался, что хотел бы забить гол в матче НХЛ.

«Чего не хватило, когда я едва не забил в ворота «Флориды»? Хладнокровия. Шайба-то легла очень удобно, никто не мешал. Но ничего, может быть, появится возможность в будущем. Конечно, это не является основной целью, но шанс должен предоставиться. Я особо по этому поводу не переживаю, но не скрываю, что будет очень приятно», - приводит слова Шестеркина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Шестеркин принял участие в 58 матчах Национальной хоккейной лиги, отразив в них 91,6 процента бросков.

В розыгрыше Кубка Стэнли «Рейнджерс» уступили в первом раунде плей-офф «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).