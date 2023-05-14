Сборная США разгромила команду Венгрии на чемпионате мира-2023

Американские хоккеисты победили команду Венгрии на чемпионате мира 2023 года. Встреча в Тампере завершилась со счетом 7:1 в пользу американцев.

В составе победителей дублем отличился Ник Бонино (19-я и 24-я минута), по шайбе забросили Алекс Так (7-я минута), Катьер Готье (34), Коннор Маккей (42), Рокко Грималди (45) и Люк Так (57). У венгерских хоккеистов шайба на счету Иштвана Шофрона (5-я минута).

Сборная США лидирует в группе А, набрав 6 очков, команда Венгрии замыкает турнирную таблицу группы, не набрав очков.

В следующем матче 15 мая США сыграет с командой Германии, а на следующий день венгерские хоккеисты встретятся с французской сборной.

Чемпионат мира-2023. Группа А

США – Венгрия – 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Голы

0:1 – Софрон (Сабо, Барталиш), 04:07

1:1 – Так (Грималди), 06:16

2:1 – Бонино (Грималди), 18:38

3:1 – Бонино (Гарланд, Перунович), 23:29

4:1 – Готье (Коронато, Хатсон), 33:39

5:1 – Макей (Эйссимонт), 41:23.

6:1 – Грималди, 44:04

7:1 - Так, 56:57