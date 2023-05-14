ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная США разгромила команду Венгрии на чемпионате мира-2023

Американцы первыми пропустили, но затем забросили семь подряд шайб.
14 мая 2023 14:41
автор: Александр Евграфов

Американские хоккеисты победили команду Венгрии на чемпионате мира 2023 года. Встреча в Тампере завершилась со счетом 7:1 в пользу американцев.

В составе победителей дублем отличился Ник Бонино (19-я и 24-я минута), по шайбе забросили Алекс Так (7-я минута), Катьер Готье (34), Коннор Маккей (42), Рокко Грималди (45) и Люк Так (57). У венгерских хоккеистов шайба на счету Иштвана Шофрона (5-я минута).

Сборная США лидирует в группе А, набрав 6 очков, команда Венгрии замыкает турнирную таблицу группы, не набрав очков.

В следующем матче 15 мая США сыграет с командой Германии, а на следующий день венгерские хоккеисты встретятся с французской сборной.

Чемпионат мира-2023. Группа А

США – Венгрия – 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Голы

0:1 – Софрон (Сабо, Барталиш), 04:07

1:1 – Так (Грималди), 06:16

2:1 – Бонино (Грималди), 18:38

3:1 – Бонино (Гарланд, Перунович), 23:29

4:1 – Готье (Коронато, Хатсон), 33:39

5:1 – Макей (Эйссимонт), 41:23.

6:1 – Грималди, 44:04

7:1 - Так, 56:57

источник: «Советский спорт»
Сборная Канады победила Словению в матче чемпионата мира 2023 года
Канадцы возглавляют группу В, одержав две победы в двух матчах.
14.05.2023 14:42
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Сборная США разгромила команду Венгрии на чемпионате мира-2023
Американцы первыми пропустили, но затем забросили семь подряд шайб.
14.05.2023 14:41
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Голкипер Шестеркин признался, что хочет забить гол в НХЛ
Россиянин был близок к этому в матче с «Флоридой».
14.05.2023 12:32
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Адмирал» продлил соглашение с нападающим Чебыкиным
Минувший сезон стал для игрока самым результативным в карьере.
14.05.2023 12:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Шестеркин оценил перспективы Сорокина завоевать «Везина Трофи»
Шестеркин является действующим обладателем награды.
14.05.2023 11:47
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Шестеркин объяснил, почему не приезжал в Россию в прошлом году
Шестеркин объяснил, почему не приезжал в Россию в прошлом году
Все дело в рождении первенца.
14.05.2023 11:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Третьяк назвал лучшего вратаря КХЛ по итогам завершившегося сезона
На приз претендуют Себеряков, Исаев и Дорожко.
14.05.2023 11:13
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Бывший финский хоккеист занял второе место на «Евровидении-2023»
Его исключили из хоккейной команды за слишком низкий рост.
14.05.2023 10:49
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Владислав Третьяк: Бобровский не только большой мастер, но и порядочный парень
Третьяк считает, что Бобровский никогда не зазнается
14.05.2023 10:19
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Дело не в деньгах». Третьяк объяснил, почему ФХР вводила налог на иностранных вратарей
Речь о событиях 15-летней давности.
14.05.2023 09:41
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика