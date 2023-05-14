Сборная Канады победила Словению в матче чемпионата мира 2023 года

Хоккеисты сборной Канады победили команду Словении в матче чемпионата мира. Встреча в Риге завершилась со счетом 5:2 в пользу серебряных призеров прошлого чемпионата.
В составе победителей отличились Майкл Каркон (22-я минута), Пьер-Оливер Джозеф (28), Милан Лучич (39) и Уигар Маккензи (54). У словенцев дубль на счету Яна Дрозга (4, 56).
Канадская команда набрала 6 очков и стала лидером в группе В. Словенская сборная не набрала очков в двух матчах.
Следующий матч сборная Канады проведет с командой Словакии, а 16 мая сборная Словении сыграет с норвежской сборной.
Чемпионат мира-2023. Группа B
Словения – Канада – 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Голы:
1:0 – Дрозг (Верлич, Еглич), 03:50 (бол.)
1:1 – Карконе (Уигар, Макбэйн), 21:13
1:2 –Жозеф (Тоффоли, Фантилли), 27:31
1:3 – Лучич (Гласс, Уигар), 38:46
1:4 – Маккензи (Гарланд, Перунович), 53:59
1:5 – Макбэйн (Карконе, Нейборс), 54:50
2:5 – Дрозг (Ограеншек), 55:10