Капитан сборной «России 25» Бардаков покинул расположение команды из-за травмы

Капитан сборной «России 25» Захар Бардаков покинул расположение команды, сообщил главный тренер Роман Ротенберг.

Причиной стала травма, полученная от напарника Степана Фальковского, который попал ему клюшкой по лицу.

«Капитан будет восстанавливаться после травмы. Центрфорвард будет полностью готов к началу сезона. Желаем Захару здоровья», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Ротенберг также отметил, что эпизод с Фальковским был игровым моментом.

Новым капитаном команды назначен Александр Никишин. Большой тур сборной завершится играми с командой Беларуси в Минске.