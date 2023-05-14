Стало известно, когда Зарипов сыграет свой прощальный матч в карьере

Определилась дата прощального матча нападающего казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова.

Как сообщает «Бизнес ONLINE», мероприятие состоится 12 августа на казанской «Татнефть-Арене». В игре примут участие многие звездные хоккеисты КХЛ разных лет и одноклубники Зарипова.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 42-летний хоккеист провел 15 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в «Ак Барсе» и дважды в магнитогорском «Металлурге»), а также трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.