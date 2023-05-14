Каменский рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за звание лучшего тренера сезона

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский объяснил, почему считает наставника ЦСКА Сергея Федорова фаворитом в борьбе за звание лучшего тренера сезона-2022/23.

«Все три кандидатуры достойны. Но мое предпочтение, конечно, Сергею Федорову, который победил в Кубке Гагарина, и те серии семиматчевые, которые команда выиграла, считаю, что это его большая заслуга. Всегда тяжело завоевать Кубок, а повторить еще тяжелее, но опять же скажу, что и Ларионов достоин, и Билялетдинов. Считаю, что сейчас на данный момент это элита наших тренеров, которая молодежь учит, и они показывают лучший хоккей», - приводит слова Каменского «Все про спорт».

Напомним, армейцы под руководством Федорова во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина.

Кроме него, в тройку претендентов вошли Зинэтула Билялетдинов, чей «Ак Барс» стал финалистом розыгрыша, и торпедовец Игорь Ларионов, впервые в истории выведший команду во второй раунд плей-офф.