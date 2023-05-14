Швеция разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швеции уверенно обыграла команду Австрии.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу скандинавов, в составе которых отличились Пер Линдхольм, Маркус Серенсен, Патрик Немет, Лео Карлссон и Деннис Эверберг.
Таким образом, шведы набрали шесть очков после двух матчей и вместе с Финляндией возглавили турнирную таблицу группы А.
Австрийцы с одним очком остались шестыми.
Напомним, сборная России не принимает участия в турнире в связи с отстранением от соревнований под эгидой IIHF.
Нынешнее первенство стало уже вторым, которое проходит без россиян и белорусов.
источник: «Советский спорт»