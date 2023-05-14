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Чехия одержала вторую победу подряд на ЧМ, обыграв Казахстан

Результат дается команде Кари Ялонена не так легко, как хотелось бы.
14 мая 2023 22:43
автор: Александр Шульгин

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии нанесла поражение команде Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу чехов, в составе которых отличились Якуб Зборжил, Доминик Кубалик (дважды), Лукаш Седлак и Ян Кошталек. Трижды команда реализовывала численное преимущество.

Казахские хоккеисты ответили точным броском Максима Мухаметова.

Чехи набрали шесть очков после двух матчей и сравнялись по этому показателю с лидирующими в группе В Швейцарией и Канадой, однако уступают им по дополнительным показателям.

Казахстан с двумя очками остался пятым.

источник: «Советский спорт»
Чехия одержала вторую победу подряд на ЧМ, обыграв Казахстан
Результат дается команде Кари Ялонена не так легко, как хотелось бы.
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