Чехия одержала вторую победу подряд на ЧМ, обыграв Казахстан

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии нанесла поражение команде Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу чехов, в составе которых отличились Якуб Зборжил, Доминик Кубалик (дважды), Лукаш Седлак и Ян Кошталек. Трижды команда реализовывала численное преимущество.

Казахские хоккеисты ответили точным броском Максима Мухаметова.

Чехи набрали шесть очков после двух матчей и сравнялись по этому показателю с лидирующими в группе В Швейцарией и Канадой, однако уступают им по дополнительным показателям.

Казахстан с двумя очками остался пятым.