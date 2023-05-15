Макдэвид стал первым игроком, набравшим 20 очков в нынешнем плей-офф НХЛ

«Вегас» нанес поражение «Эдмонтону» (5:2) в шестом матче серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ и вышел в следующий раунд.

Отметим, что нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился в игре заброшенной шайбой. В активе 26-летнего хоккеиста стало восемь голов и 12 результативных передач в текущем плей-офф НХЛ.

Таким образом, Коннор стал первым игроком, набравшим 20 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, но не сможет пополнить свой бомбардирский счет в дальнейшем.

Ближайшим преследователем канадца из тех, кто продолжает борьбу за трофей является Роопе Хинтц. Финский игрок «Далласа» набрал 18 (8+10) очков.

Завтра «Старз» проведет седьмую игру серии полуфинала плей-офф Западной конференции против «Сиэтла» (3-3).