Две передачи Барбашева и хет-трик Марчессо вывели «Вегас» в финал Западной конференции

В шестом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» и вышел в следующую стадию.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Джонатан Марчессо. Еще по одной шайбе забросили Рейли Смит и Вильям Карлссон.

Дважды своим партнерам по команде ассистировал россиянин Иван Барбашев.

Хозяева ответили точными бросками Коннора Макдэвида и Уоррена Фогеле.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Вегаса», который вышел в финал конференции, где сыграет с победителем пары «Даллас Старз» - «Сиэтл Кракен». Пока счет в противостоянии 3-3, команды ждет решающий седьмой матч.