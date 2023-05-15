Клубы из Канады уже 30 лет не могут выиграть Кубок Стэнли

В ночь на 15 мая завершилась полуфинальная серия Западной конференции плей-офф НХЛ между «Эдмонтоном» и «Вегасом».

Напомним, что «нефтяники» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в шести матчах.

Таким образом, «Эдмонтон» стал последним из канадских клубов, покинувших текущий плей-офф. Ранее борьбу за трофей завершили «Торонто» и «Виннипег».

Команды из Канады не могут выиграть Кубок Стэнли на протяжении 30 лет. Последней командой из этой страны, ставшей обладателем трофея, был «Монреаль» в 1993 году.