Александр Елесин: «Россия 25» могла бы показать хороший результат на ЧМ-2023

Защитник «Локомотива» Александр Елесин считает, что «Россия 25» могла бы хорошо выступить на чемпионате мира.

Напомним, что турнир проходит в Латвии и Финляндии. Сборная России пропускает турнир по решению ИИХФ.

«У нас тоже очень хорошая команда, много сильных и разноплановых игроков, мы могли бы показать на чемпионате мира хороший результат, нам всё по зубам», — цитирует Елесина ТАСС.

Напомним, что «Россия 25» проводит майское турне. Заключительные матчи пройдут в Минске со сборной Беларуси 15 и 16 мая.

Отметим, что Елесин провел в турне пять игр, в которых набрал 2 (1+1) очка.